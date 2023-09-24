Стали известны доходы бюджета России от «курсовой ренты»

Экспортеры в четвертом квартале текущего и в будущем году будут платить в бюджет ежемесячно около 50 млрд рублей в виде "курсовой" пошлины, введенной постановлением правительства с 1 октября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год.

В публикации отмечается, что за четвертый квартал 2023 года и за следующий год поступления в бюджет составят 755 млрд рублей. Из них 151,6 млрд рублей в 2023 году, оставшиеся 604,25 млрд рублей — в 2024 году.

Агентство подчеркивает, что именно в этот период вводится действие соответствующей пошлины.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России в будущем году останется устойчивой.