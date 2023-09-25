В ЕК допустили зависимость Европы от СПГ США в течение нескольких десятилетий

Директор по энергетике ЕК Йоргенсен: ЕС будет десятилетия зависеть от СПГ из США
Генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен заявила, что ЕС будет ещё десятилетия зависеть от сжиженного природного газа из США , чтобы удовлетворить свои потребности после сокращения закупок российского газа.
Об этом пишет Financial Times.
По данным газеты, в ближайшие пару десятилетий ЕС будет предпринимать меры, предусматривающие расширение сектора возобновляемых источников энергии.
«И в этом контексте возникнет потребность в топливе США», — цитирует Йоргенсен РИА Новости.
Ранее в НОВАТЭК спрогнозировали дальнейший рост спроса на СПГ.
Также сообщалось, что «Газпром» впервые поставил свой сжиженный природный газ по Севморпути.