В Минфине ответили на вопрос о повышении ставок по основным налогам

"Принято решение не повышать основные налоги. Соответственно, основной упор будет сделан на администрирование, поэтому только на следующий год план по доходам, которые администрируются ФНС, установлен на 14% плюс к этому году", - сказал он.

Правительство России 22 сентября одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн рублей в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году.