СМИ назвали причину избежания российскими экспортерами влияния потолка цен

Потолок цен на российскую нефть, который был введен Западом, не отразился на большей части нефтяного экспорта России. К соответствующему выводу пришла газета Financial Times, проанализировав судоходные и страховые записи.

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Издание уточнило, что в прошлом месяце почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществляли без западной страховки. FT назвала ее рычагом для соблюдения ценового потолка.

Газета со ссылкой на данные Kpler сообщает о росте до 50% доли морских перевозок российской нефти без страховки компаний стран Запада минувшей весной.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил об отсутствии в России дефицита топлива. По его словам, проблемы с наполнением рынка удалось решить некоторое время назад.