Кабмин РФ внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов

Кабмин внес корректировки в документ о запрете на экспорт нефтепродуктов
Правительство РФ внесло несколько корректировок в запрет об экспорте нефтепродуктов, в том числе разрешив транспортировку нефтепродуктов, принятых РЖД и "Транснефтью" до 21 сентября, а также выведя из-под действия запрета судовое топливо, газойли и средние дистилляты. Соответствующее постановление 23 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, теперь запрет не распространяется на товары, помещенные до 21 сентября под таможенные процедуры для вывоза с ЕАЭС, которые до этого срока "приняты ОАО "Российские железные дороги"и (или) ПАО "Транснефть"к перевозке и (или) транспортировке либо на которые до вступления в силу настоящего постановления оформлено поручение на отгрузку на морское судно".
Также кабмин отменил исключение на запрет на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию и разрешил перевозки морем между ЕАЭС без захода в иностранный порт.
Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка с 21 сентября с исключениями. Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявляли в Минэнерго РФ. "Транснефть" впятницу сообщала, что остановила погрузку дизельного топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска, которое поступало туда по нефтепродуктопроводами "Юг" и "Север".