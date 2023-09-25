Кабмин РФ внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов

Правительство РФ внесло несколько корректировок в запрет об экспорте нефтепродуктов, в том числе разрешив транспортировку нефтепродуктов, принятых РЖД и "Транснефтью" до 21 сентября, а также выведя из-под действия запрета судовое топливо, газойли и средние дистилляты. Соответствующее постановление 23 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, теперь запрет не распространяется на товары, помещенные до 21 сентября под таможенные процедуры для вывоза с ЕАЭС, которые до этого срока "приняты ОАО "Российские железные дороги"и (или) ПАО "Транснефть"к перевозке и (или) транспортировке либо на которые до вступления в силу настоящего постановления оформлено поручение на отгрузку на морское судно".

Также кабмин отменил исключение на запрет на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию и разрешил перевозки морем между ЕАЭС без захода в иностранный порт.