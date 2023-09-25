ЦБ и Минэкономразвития изучат рынок «офшорных» рублей

Банк России совместно с Минэкономразвития изучает рынок «офшорных рублей», рассказал глава Минэка Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, сейчас порядка 85% валютной выручки «возвращается и продается».

«Ситуация в другом — что у нас 35% при этом возвращается в рублях — мы же активно были и остаемся за перевод торговли в национальные валюты», — добавил он.

Сейчас изучаются источники, откуда экспортеры «активно» берут рубли, рассматривается рынок, на котором рубли вращаются за границей.

«Мы должны наладить четкий мониторинг и четкое понимание — сколько у нас рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают», — подчеркнул Решетников.

По его словам, просто вернуть обязательную продажу валютной выручки нельзя — «возвращать ее в том виде, как было, — как бы мало будет, надо тогда будет предписывать обязательный сюда возврат именно валюты».

«Тогда зачем мы переводили с вами всю торговлю в рубли — возникнет вопрос?» — добавил он.

С точки зрения Минэка, нужно создавать «аналог китайской модели», когда существует некая «мембрана» между внутренним и внешним рынком рублей.

Комментируя уточняющий вопрос сенаторов о том, что означает «мембрана», и значит ли это, что внутренний курс будет определяться не ЦБ, а внешний — рынком, Решетников пояснил:

«Это не вопрос двух курсов, ни в коем случае. Два курса — это крайне вредное явление».

В этом вопросе у Минэка с ЦБ позиция одна, добавил он.