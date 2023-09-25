Решетников объявил о завершении этапа восстановления экономики России

"Российская экономика завершила этап восстановления. По оценке, по итогам семи месяцев рост ВВП - 2,1% год к году. Растет промышленность, прежде всего за счет обрабатывающих производств. Высокие темпы прироста у строительства. Уверенно себя чувствует сельское хозяйство", - сказал он.

Министр добавил, что сохраняется инвестиционная активность - за полгода рост составил 7,6%. По его словам, хорошая динамика кредитования бизнеса и физических лиц, а также растет потребительский спрос.

"В целом, по многим ключевым показателям ситуация оказалась существенно лучше ожиданий. Это следствие тех решений, которые были реализованы по поручению президента на уровне правительства, Центрального банка , были поддержаны палатами Федерального собрания ", - отметил Решетников, подчеркнув, что все это позволило улучшить параметры прогноза (социально-экономического развития) по сравнению с апрельскими сценарными условиями.

По итогам этого года Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 2,8%, в 2024 году - на 2,3%. В дальнейшем российская экономика будет расти чуть выше 2% в год. Рост инвестиций по итогам 2023 года ожидается на 6%, следующие три года - до 3% в год.