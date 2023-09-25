ЕС призвал Китай работать над восстановлением зерновой сделки

Евросоюз призвал Китай работать над восстановлением черноморской зерновой сделки, заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на заседании 10-го раунда диалога высокого уровня ЕС - КНР по экономике и торговле. Его выступление транслировала Еврокомиссия.

"ЕС и Китай должны повысить сотрудничество в работе по снижению долгового бремени и повышению продовольственной безопасности для самых слабых и бедных стран, в частности путем возвращения черноморской зерновой инициативы", - заявил Домбровскис.