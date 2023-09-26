Экономист назвал продукты, которые подорожают в 2024 году

Инфляция в 2024 году может сохраниться на прежнем уровне, предположил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве» о том, какие продукты могут подорожать на фоне роста инфляции.

— Среди них импортные и подэмбарговые продукты — сыры, красная рыба, лангустины, креветки, крабы, икра, — отметил эксперт.

Холод подчеркнул, что этот перечень продуктов входит в особый сектор, который сильно зависит от курса международных валют по отношению к рублю. Кроме того, на цены этого сектора также влияет уровень доходов обеспеченной части страны. Поэтому в первую очередь произойдет подорожание продуктов для этой общественной группы.

Еще подрастет стоимость дорогих видов мяса, среди которых индюшатина, баранина, говядина и козлятина. Также немного вырастут в цене и бюджетные сорта мяса — курица и свинина.