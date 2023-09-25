Россия запретила экспорт бензина в Абхазию и Южную Осетию

Правительство России распространило временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива на Абхазию и Южную Осетию. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия», — говорится в документе.

В постановлении также убрали из-под ограничений на экспорт судовое топливо, газойли и средние дистилляты. Кроме того, кабмин разрешил транспортировку нефтепродуктов, которые «Транснефть» и РЖД собирались экспортировать до вступления запрета на экспорт.