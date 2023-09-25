Матвиенко: Экономика России прошла тяжелый период и вышла на траекторию роста

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская экономика уже прошла самый тяжелый период и теперь вышла на траекторию роста. При этом она подчеркнула, что не стоит ждать «тепличных условий», необходимо работать дальше, наращивать обороты, предпринимать все меры на фоне непростых реалий.