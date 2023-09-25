Матвиенко: Экономика России прошла тяжелый период и вышла на траекторию роста
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская экономика уже прошла самый тяжелый период и теперь вышла на траекторию роста. При этом она подчеркнула, что не стоит ждать «тепличных условий», необходимо работать дальше, наращивать обороты, предпринимать все меры на фоне непростых реалий.
Ранее Матвиенко сообщила, что финансовое положение «Почты России» «очень печальное». По её словам, об этом «все знают», однако никаких мер не принимается, поэтому следует сделать «тщательный анализ происходящего», возможно, для решения проблемы требуется участие правоохранительных органов.
Она добавила, что необходимые меры следует принять как можно быстрее, иначе «дыра превратится в огромную яму», передает «Радиоточка НСН».