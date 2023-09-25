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Эфиопия временно запретила вывоз кофе

Посольство России в Эфиопии сообщает, что власти африканской страны временно запретили вывоз кофе. Об этом пишет РИА «Новости».

Эфиопия временно запретила вывоз кофе
© РИА Новости

Отмечается, что запрет касается вывоза эфиопского кофе авиапассажирами.

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах», — рассказали в посольстве.

Дипломаты также призвали учитывать эти ограничения при планировании перелётов из Эфиопии, чтобы не столкнуться с неприятностями при посадке.

Ранее посол Эфиопии рассказал, что страна ждёт инвестиции от российского автопроизводителя «АвтоВАЗ».

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