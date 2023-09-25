Эфиопия временно запретила вывоз кофе

Посольство России в Эфиопии сообщает, что власти африканской страны временно запретили вывоз кофе. Об этом пишет РИА «Новости».

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах», — рассказали в посольстве.

Дипломаты также призвали учитывать эти ограничения при планировании перелётов из Эфиопии, чтобы не столкнуться с неприятностями при посадке.