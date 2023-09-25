Глава Минэкономразвития высказался о ситуации в российской экономике

Российская экономика завершила этап восстановления, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

"Российская экономика завершила этап восстановления. По оценке, по итогам семи месяцев рост ВВП - 2,1% год к году. Растет промышленность, прежде всего за счет обрабатывающих производств. Высокие темпы прироста у строительства. Уверенно себя чувствует сельское хозяйство", - сказал он.

Видео дня

Министр добавил, что сохраняется инвестиционная активность - за полгода рост составил 7,6%. По его словам, хорошая динамика кредитования бизнеса и физических лиц, а также растет потребительский спрос.

"В целом, по многим ключевым показателям ситуация оказалась существенно лучше ожиданий. Это следствие тех решений, которые были реализованы по поручению президента на уровне правительства, Центрального банка, были поддержаны палатами Федерального собрания", - отметил Решетников, подчеркнув, что все это позволило улучшить параметры прогноза (социально-экономического развития) по сравнению с апрельскими сценарными условиями.

По итогам этого года Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 2,8%, в 2024 году - на 2,3%. В дальнейшем российская экономика будет расти чуть выше 2% в год. Рост инвестиций по итогам 2023 года ожидается на 6%, следующие три года - до 3% в год.

Годовая инфляция в России к концу 2023 года вырастет до 7,5 процента, и после этого будет оставаться на достаточно «видимом уровне». Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предупредил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».

«Инфляция у нас декабрь 2023 года к декабрю 2022 года ожидается на уровне 7,5 процента, среднегодовая инфляция следующего года прогнозируется на уровне 7,2 процента. Так-то мы декабрь к декабрю 2024 года на 4,5 процента рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — заявил представитель ведомства.

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по годовой инфляции с 5,3 до 7,5 процента. Пересмотреть показатель заставили колебания курса рубля, причем сильнее всего его ослабление отразится на ценах в конце года. Также изменил свою оценку и Центральный Банк — регулятор оценивает годовой рост цен по итогам года в 6-7 процентов вместо 5-6,5 процента ранее.

В Банке России заявили, что в стране сложились значительные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, а также ослабление рубля. Чтобы ограничить рост цен и вернуться к плановому показателю в четыре процента в 2024 году регулятор принял решение повысить ключевую ставку.

Новые инициативы Минэкономразвития нацелены на дальнейшее развитие государственно-частного партнерства и внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Совфеде 25 сентября.

Глава ведомства отметил, что в этом году палата уже поддержала 17 законопроектов Минэкономразвития. Однако уже готовятся новые инициативы.

«Они будут касаться развития механизма ГЧП, установления налоговых и особенно тарифных преференций в сфере внешнеэкономической деятельности. Сейчас это необходимо», — рассказал Решетников.

Кроме того, в Правительстве идет работа по стратегированию отраслей, она тоже потребует дополнительных законодательных решений, добавил глава Минэкономразвития.

Чрезмерное ужесточение ДКП может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

"Еще один риск - чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики. Сегодня она решает проблему балансировки спроса и предложения за счет ограничения спроса, а завтра может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией", - сказал министр.

Министр экономического развития России Максим Решетников предложил модель «китайской мембраны» для решения ситуации с рублём.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, аналог «китайской модели» может стать решением проблемы с курсом рубля, уточнив, что речь не идёт о двух курсах.

Решетников отметил, что он говорит «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей».

«Но это исключительно наша позиция, мы её обсуждаем с ЦБ», — добавил глава ведомства.

Основной драйвер роста доходов населения — рынок труда, на котором сейчас наблюдается дефицит рабочей силы. Это связано с борьбой за сотрудников и повышением эффективности работы компаний. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил 25 сентября в ходе заседания Комитета Совфеда по экономической политике.

Он отметил, что в 2023 году товары и услуги стали доступнее для граждан.

«У нас доступность в этом году выросла, поскольку номинальные доходы граждан растут опережающими темпами относительно индексов цен, это выражается в том числе в росте реальных доходов населения. Основной драйвер — это рынок труда. Мы понимаем, что в условиях безработицы в 3,1% ощущается дефицит рабочей силы — и предприятия для того, чтобы привлекать кадры и стимулировать переток, вынуждены повышать заработную плату опережающими темпами», — сказал Решетников.

Министр подчеркнул, что дефицит, ограничение на рынке труда — это один из ключевых экономических факторов, влияние которого сохранится в обозримом будущем. Но для работников это плюс, уверен он, поскольку зарплаты будут расти. Кроме того, добавил политик, в 2023 году проиндексированы все социальные выплаты, это тоже поддерживает доходы населения.