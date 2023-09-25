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Решетников назвал главные риски для российской экономики

Главными рисками для экономики России является замедление мировой экономики, чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики и дефицит трудовых ресурсов. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает «Интерфакс».

Решетников назвал главные риски для российской экономики
© РИА Новости

«При формировании прогноза всегда оцениваем риски. Со стороны внешних условий ключевой — это динамика мировой экономики. Ее общее замедление может повлиять на объемы и цены на наши экспортные товары и, следовательно, на курс рубля», — сказал он во время правительственного часа в Совфеде.

Среди внутренних рисков он указал на дефицит кадров и чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики. Первый пункт, по словам Решетникова, в РФ планируют решить за счет внутренних ресурсов, дополнительного повышения производительности труда в ряде отраслей, привлечения студентов и мигрантов.

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