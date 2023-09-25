Решетников назвал главные риски для российской экономики

«При формировании прогноза всегда оцениваем риски. Со стороны внешних условий ключевой — это динамика мировой экономики. Ее общее замедление может повлиять на объемы и цены на наши экспортные товары и, следовательно, на курс рубля», — сказал он во время правительственного часа в Совфеде.