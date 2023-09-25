Германия собирается остановить закупки российского СПГ

Глава департамента экономической стабилизации и энергетической безопасности министерства экономики Германии Филипп Штайнберг заявил, что бывшая дочерняя структура российской энергетической компании «Газпром» SEFE планирует остановить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, SEFE не планирует дополнительные закупки СПГ из России, которые выходили бы за рамки уже действующего соглашения.

«SEFE не собирается начинать закупки, это унаследованный контракт, от которого SEFE пытается избавиться различными способами», — заявил Штайнберг.

Таким образом Штайнберг прокомментировал появившуюся в немецких СМИ информацию о том, что SEFE собирается в ближайшее время получить дополнительные поставки СПГ из России. Он также добавил, что Германия пытается «как можно быстрее» избавиться от всех действующих договорённостей с российскими энергетическими поставщиками.