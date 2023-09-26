Дерипаска заявил о неэффективности антироссийских санкций

«Мы приложили столько усилий для того, чтобы мир стал глобальным с точки зрения торговли, инвестиций, информационных потоков. <...> Всему этому приходит конец, когда вы используете санкции — инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективным в XXI веке», — отметил бизнесмен.