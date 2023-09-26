В России подскочил экспорт зерна

За три последних года Россия впервые увеличила экспорт зерна более чем в два раза. Экспорт АПК в дружественные страны вырос до 87 процентов.

Как сообщили в ФТС, экспорт зерна подскочил в 2,2 раза и на 11 сентября составил 44,6 миллиона тонн.

Это может объясняться большими запасами с прошлого года, заметили в Минсельхозе. В 2022-2023 годах аграрии получили исторический сбор в размере 157,7 миллиона тонн зерновых.