В России подскочил экспорт зерна
За три последних года Россия впервые увеличила экспорт зерна более чем в два раза. Экспорт АПК в дружественные страны вырос до 87 процентов.
Как сообщили в ФТС, экспорт зерна подскочил в 2,2 раза и на 11 сентября составил 44,6 миллиона тонн.
Это может объясняться большими запасами с прошлого года, заметили в Минсельхозе. В 2022-2023 годах аграрии получили исторический сбор в размере 157,7 миллиона тонн зерновых.
Несмотря на сложности, российские производители и переработчики смогли сменить вектор на ближнее зарубежье, то есть дружественные страны, пишет РЕН ТВ.