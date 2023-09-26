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Минтруд станет оценивать число занятых в теневом секторе россиян

Минтруд разработал проект методики, чтобы оценивать потенциальную численность граждан, занятых в теневом секторе экономики, сообщает РБК со ссылкой на правительственный документ. Агентство отмечает, что методика не будет охватывать тех, кто получает в конверте часть зарплаты.

Минтруд станет оценивать число занятых в теневом секторе россиян
© ТАСС

Определение потенциальной величины теневой занятости позволит федеральным властям на ее основе устанавливать регионам KPI по «легализации» таких граждан. Ожидается, что за три года субъектам РФ придется обелить 30% теневого сектора.

«Ведомство признает, что итоговый показатель может не отражать реальность в точности, поскольку используются данные из разных административных источников, в потенциальную численность теневых занятых могут попасть не зарегистрированные безработные и т. д.», — отмечается в публикации.

Проектом предусмотрена и ситуация, когда расчетный показатель у региона получится отрицательным. В этом случае KPI устанавливать не станут.

Ранее сообщалось, что правительство России обсуждало возможность сокращения теневой занятости в России. Члены правительства предлагали стимулировать компании, которые платят белые зарплаты сотрудникам. Также власти планировали мониторить конкретные отрасли с наибольшими рисками теневой занятости и постепенно снижать ее уровень. Считается, что зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже официальных.