В Moody's предупредили о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

В рейтинговом агентстве Moody's предупредили о том, что возможная приостановка работы правительства США на фоне отсутствия финансирования («шатдаун») негативным образом повлияет на кредитный рейтинг страны, передает Financial Times.

В агентстве утверждают, что приостановка подчеркнет институционально-управленческую слабость США в сравнении с другими странами с рейтингом «AAA». На нее Moody's указывало в последние годы.

При этом, по мнению специалистов агентства, «шатдаун» в случае его наступления будет кратковременным. Они также считают, что ситуация не должна отразиться на выплатах по суверенным долговым обязательствам

Moody's является последним из ведущих рейтинговых агентств, которое сохранило рейтинг США на уровне «AAA».