ЦБ продил запрет на переводы за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров
Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из «недружественных» стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении ЦБ. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2023 года еще на шесть месяцев.
Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. Затем неоднократно продлевались.
«Решение принято для поддержания финансовой стабильности», — отмечает регулятор.