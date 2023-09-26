ЦБ продил запрет на переводы за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров

Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из «недружественных» стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении ЦБ. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2023 года еще на шесть месяцев.