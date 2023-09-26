Турция поднялась в рейтинге стран-импортеров продукции из РФ

Турция заняла третье место в рейтинге стран-импортеров продукции российских компаний в 2023 году. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные банка «Точка».

Аналитики финучреждения сравнивали показатели 2023 года с досанкционным 2021 годом. Анализ показал, что количество российских компаний, рассчитывающихся с зарубежными контрагентами в лирах, выросло в 2,2 раза. Таким образом Турция поднялась с седьмого места, которое она занимала в 2021 году, до третьего, уступив только Китаю и Белоруссии.

В банке отметили, что расчеты в лирах становятся востребованными не только в сегментах малого и микробизнеса, но и средних и крупных игроков на рынке. Среди них этот показатель вырос в два раза.