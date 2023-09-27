В России впервые продали белого вина больше, чем красного

«В России доля продаж белого вина к концу лета текущего года впервые превысила 50% от общего объема. Продажи в мире росли постепенно последние четыре года. Сейчас они практически сравнялись с продажами красных вин, при это темп роста потребления белых вин выше», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.