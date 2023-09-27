Индия приостановит импорт необработанных алмазов

Индийский алмазный сектор рекомендовал ввести двухмесячный мораторий на импорт алмазного сырья, что стало самой радикальной мерой со времен пандемии Covid-19. Об этом сообщает агентство Rapaport.

Пауза продлится с 15 октября по 15 декабря. К такому решению крупнейшие торговые организации страны пришли в связи с «серьезным спадом в торговле бриллиантами, низкими розничным продажам в США, усилением конкуренции со стороны искусственных бриллиантов, а также экономическим спадом в Китае». Данный запрет является добровольным, это не прямой запрет на импорт камней, подчеркивается в статье.

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Ранее в августе индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) направил алмазодобывающим компаниям письмо с просьбой ответственно подходить к поставкам алмазного сырья, пишет Rapaport. Председатель GJEPC Випул Шах (Vipul Shah) заявил изданию, что могут потребоваться «дополнительные действия» для решения сложившейся ситуации.

Аналогичные шаги были предприняты отраслью в 2020 году, когда индийские торговые организации рекомендовали ввести ряд мораториев на импорт алмазного сырья, поскольку торговля была приостановлена из-за закрытия магазинов в связи с пандемией.

«Все согласились с тем, что это один из способов улучшения состояния рынка во время [предыдущих спадов], и что в этот раз мы должны попробовать это снова», — отметил один из участников рынка.

Российская алмазодобывающая компания «Алроса», реагируя на запрос GJEPC, отменила свои сентябрьские и октябрьские поставки.

По данным издания, экспорт полированных камней из Индии с января по август 2023 года сократился на 25% и продолжил падать в сентябре, соответственно запасы полированного сырья увеличились, в то время как цены на камни снизились.

Мораторий совпадет с праздником Дивали, который отмечается 12 ноября. В это время фабрики в индийском городе Сурат, где производится огранка алмазов, традиционно закрываются на две-три недели. В этом году они будут закрыты более продолжительное время. Индийский алмазный сектор призвал принять меры по оказанию помощи ремесленникам во время вынужденного простоя, чтобы перерыв в работе не отразился на их финансовом положении, отмечает Rapaport.