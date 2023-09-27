Мишустин: тарифы ЖКХ должны быть обоснованными

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что тарифы ЖКХ должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне.

«Что касается уровня оплаты коммунальных ресурсов, электроэнергии, вы абсолютно верно сказали: он должен быть экономически обоснованным», — подчеркнул он.

Российский премьер подчеркнул, что необходимо найти баланс между интересами поставщиков услуг и теми, кто потребляет эти ресурсы.