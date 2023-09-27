СМИ назвали отобравшую у Британии статус самого слабого звена страну

Британская The Telegraph назвала Германию самым слабым звеном в экономике Европы. В публикации говорится, что в настоящее время стало проблематично игнорировать тревожные сигналы в стране.

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Великобританию ранее - в 1960-ые годы - именовали «больным человеком Европы» из-за длительных периодов экономического спада, однако теперь эту нишу заняла Германия, отмечается в статье.

Издание обращает внимание на изношенность инфраструктуры экономики ФРГ. Она также отмечает, что государство погрязло в бюрократии.

Центральный банк Германии утверждает, что стране удалось преодолеть трудности, возникшие на фоне пандемии и энергетического кризиса. При этом в ОСЭР, МВФ, Еврокомиссии и Бундесбанке предупреждают о грядущем сокращении экономики Германии в 2023 году.

По мнению экспертов, именно у Германии наблюдаются наибольшие структурные проблемы в экономике. В статье также говорится, что государство опережало другие страны в автомобилестроении, станкостроении и химической промышленности. Однако на протяжении последних лет в стране фиксируется падение промышленного производства, отметил автор.