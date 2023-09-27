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Си Цзиньпин высказался за реформирование ВТО

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался за необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил сайт "Чжэнгуань синьвэнь".

Си Цзиньпин высказался за реформирование ВТО
© globallookpress.com

По его данным, Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), выступил на мероприятии Политбюро ЦК КПК.

"Всемирная торговая организация является важной опорой многосторонности и важным элементом глобального экономического управления", - приводит сайт слова китайского лидера.

Как отмечает "Чжэнгуань синьвэнь", председатель КНР заявил, что проведение необходимых реформ ВТО является общим консенсусом и общей тенденцией.

Си Цзиньпин считает, что Китай должен "с более активной исторической ответственностью и творческим духом в полной мере участвовать в реформе ВТО и корректировке международных экономических и торговых правил, а также содействовать проведению глубоких реформ и высококачественному развитию на высоком уровне открытости внешнему миру".

Глава государства и правящей партии отметил, что за 20 лет участия в ВТО общий объем торговли товарами Китая увеличился в 11 раз. Это, по его словам, позволило КНР "стать крупнейшей в мире торговой страной".

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