Си Цзиньпин высказался за реформирование ВТО

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался за необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил сайт "Чжэнгуань синьвэнь".

По его данным, Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), выступил на мероприятии Политбюро ЦК КПК.

"Всемирная торговая организация является важной опорой многосторонности и важным элементом глобального экономического управления", - приводит сайт слова китайского лидера.

Как отмечает "Чжэнгуань синьвэнь", председатель КНР заявил, что проведение необходимых реформ ВТО является общим консенсусом и общей тенденцией.

Си Цзиньпин считает, что Китай должен "с более активной исторической ответственностью и творческим духом в полной мере участвовать в реформе ВТО и корректировке международных экономических и торговых правил, а также содействовать проведению глубоких реформ и высококачественному развитию на высоком уровне открытости внешнему миру".