Во Франции заявили об обрушении экономики страны
Правительство Франции убеждало всех в падении российской экономики, но вместо этого была обрушена и французская, и экономика Евросоюза. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет РИА Новости.
«Экономический рост в России в 2023 году будет вдвое выше, чем в еврозоне (1,5% по сравнению с 0,8%)!» - написал он в соцсети X.
Политик напомнил, что еще совсем недавно министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр «обещал крах российской экономики», но вместо этого рухнула французская.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. Они ввели ограничения в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию. В результате антироссийские санкции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания как в США, так их в странах Европы.
Всемирный банк, изначально ожидавший, что ВВП РФ в 2023 году сократится на 3,3%, позднее пересмотрел свой прогноз, заявив, что падение составит лишь 0,2%. В свою очередь зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что рост ВВП России к концу 2023 года предположительно будет находиться в верхней границе прогноза в 1,5-2,5%.