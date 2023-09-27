Правительство Франции убеждало всех в падении российской экономики, но вместо этого была обрушена и французская, и экономика Евросоюза. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет РИА Новости.

«Экономический рост в России в 2023 году будет вдвое выше, чем в еврозоне (1,5% по сравнению с 0,8%)!» - написал он в соцсети X.

Политик напомнил, что еще совсем недавно министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр «обещал крах российской экономики», но вместо этого рухнула французская.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. Они ввели ограничения в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию. В результате антироссийские санкции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания как в США, так их в странах Европы.