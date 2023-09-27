В России хотят повысить пошлину на нефтепродукты для перекупщиков

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство предлагает повысить заградительную пошлину на нефтепродукты для перекупщиков с 20 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление вице-премьер сделал на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены», - подчеркнул Новак.

Он объяснил, что такое решение позволит ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.

Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены внутри страны. Запрет на экспорт не коснется поставок в страны ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию.

27 сентября Новак сообщил, что запрет на экспорт уже привел к снижению цен на бензин на 20 процентов и на 16 процентов для дизтоплива.

В августе дизельное топливо в России подорожало на 18,5 процента. Июльские цены составляли менее 57 тысяч рублей за тонну, а уже 13 сентября биржевая стоимость дизеля превысила 72 тысячи и установила новый рекорд.