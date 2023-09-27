Путин оценил ситуацию на топливном рынке России

Президент России Владимир Путин заявил о том, что, несмотря на принятые меры, рост цен на топливо в рознице продолжается, а потребителю нужен результат. Об этом пишет РИА Новости.

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», - заявил Путин в ходе совещания с правительством.

Глава государства отметил, что компании хотят получить максимальную прибыль, отправляя топливо на экспорт, рост также связан с увеличением цен на нефть.

«Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», - добавил президент.

Бензин марки Аи-92 на торгах прошлой недели обновил ценовой рекорд - его стоимость росла до 68 578 рублей за тонну, а Аи-95 дорожал до 75 915 рублей за тонну. Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены внутри страны.