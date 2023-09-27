Министерство финансов России в текущем году готово предоставить допресурсы регионам для решения топливных проблем, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи (регионам. — RT)», — сказал он.

При этом Силуанов отметил, что данный вопрос необходимо решать системно.