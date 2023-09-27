В Минэнерго США сообщили об уменьшении запасов нефти за неделю

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2,2 млн баррелей и на 22 сентября составили 416,3 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.