В Болгарии захотели отложить на год отказ от российской нефти

Депутаты экономического комитета парламента Болгарии решили, что закон об отказе от российской нефти должен начать действовать с 1 октября 2024 года, а не в 30-дневный срок. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Такое решение они приняли в рамках второго чтения законопроекта. Окончательное решение будет принято в зале пленарных заседаний, отмечает БНР.

Ранее выступая перед комиссией министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета на ввоз российской нефти на предусмотренный пока 30-дневный срок приведет к скачку цен на топливо.

"Реалистичные сроки истечения срока действия отступления составляют 12 месяцев или 1 октября 2024 года", - цитирует его БНР.

По его мнению, если запретить ввоз российской нефти уже сейчас, то цены значительно вырастут, появятся возможности для спекуляций и может произойти нехватка топлива.