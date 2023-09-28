В РФ резко сократилось производство водки

«По итогам января-августа 2023 года группа компаний, выпускающая такие бренды, как «Хорта», «Мороша», и «Первакъ», снизила выпуск до 2,67 миллиона декалитров (минус 40 % в годовом выражении)», – пишет «Коммерсантъ». Отгрузки продукции сократились на 37 %. В августе заводы выпустили в 4 раза меньше водки, чем в июле. Производство водки уже сокращалось в начале 2023 года. Тогда в «Традициях успеха» заявляли, что выпуск поддерживают низкая цена на прилавках и сокращение предложения импортной продукции. Ранее «ФедералПресс» писал, какой алкоголь подорожает к Новому году. Эксперты советуют запастись им заранее. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин