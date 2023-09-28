Энергооператор в Британии допустил сложности зимой из-за кризиса на Украине

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid (ESO) сделал позитивный прогноз на грядущую зиму, однако не исключил, что конфликт на Украине может привести к возникновению сложностей. Как сообщает газета «Известия», компания опубликовала соответствующий доклад на своем сайте.

В докладе ESO подчеркивается, что Британия и другие страны Европы увеличили запасы газа и электричества в преддверии холодов. Однако компания, как «осмотрительный системный оператор», не может полностью сбрасывать со счетов риски, возникающие из-за продолжения конфликта на Украине.

Оператор также уточнил, что цены на энергию могут быть намного ниже по сравнению с ценами зимы 2022/2023 года.