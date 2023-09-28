Энергооператор в Британии допустил сложности зимой из-за кризиса на Украине
Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid (ESO) сделал позитивный прогноз на грядущую зиму, однако не исключил, что конфликт на Украине может привести к возникновению сложностей. Как сообщает газета «Известия», компания опубликовала соответствующий доклад на своем сайте.
В докладе ESO подчеркивается, что Британия и другие страны Европы увеличили запасы газа и электричества в преддверии холодов. Однако компания, как «осмотрительный системный оператор», не может полностью сбрасывать со счетов риски, возникающие из-за продолжения конфликта на Украине.
Оператор также уточнил, что цены на энергию могут быть намного ниже по сравнению с ценами зимы 2022/2023 года.
Напомним, что ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал граждан экономно расходовать электричество предстоящей зимой. Он напомнил, что цены на топливо все еще превышают уровень февраля 2022 года, а потенциальные риски на фоне конфликта сохраняются.