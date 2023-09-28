ВТБ дал прогноз по ключевой ставке к концу года

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал повышение ключевой ставки Банка России к концу года – до 14% годовых, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что такой рост повлияет на маржу кредитной организации. Как указал Пьянов, по итогам года она может снизиться на уровень 2,9%. Он напомнил о том, что за август она составила 3,1%, а по итогам восьми месяцев – 3,2%.

В сентябре Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Он отметил, что к 11 сентября годовая инфляция выросла до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе.

ЦБ указал на усиление инфляционного давления. По его данным, это произошло в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Обновленный прогноз регулятора предполагает, что по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%.