Минфин спрогнозировал рекордный бюджетный импульс

Совокупный бюджетный импульс в 2022-2023 годах достиг почти 10% годового ВВП в этот период. Это произошло в результате перехода государства к «экспансивной» бюджетной политике, который спровоцирован трансформацией экономики, перестройкой хозяйственных связей и новыми приоритетами, пишет РБК со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Минфина.

Бюджетный импульс — это объем чистых вливаний бюджета в экономику. Оценка бюджетного импульса в этом году складывается из структурного первичного дефицита бюджета, то есть разницы между непроцентными расходами и суммой ненефтегазовых доходов и базовых нефтегазовых, и «квазибюджетных» операций. К последним относятся инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также предоставленные государством кредиты регионам и другим странам за минусом возвратов таких кредитов. При оценке импульса в 2023 году Минфин также учел эффект от изменения параметра базовых нефтегазовых доходов — с $45 до $60 за баррель. Таким образом, базовые нефтегазовые доходы на 2023 год были посчитаны как 8 трлн рублей.