Большие перемены происходят сейчас в экономике России, но наиболее сложный период, связанный с разрывом отношений с Западом, уже позади. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Российская экономика проходит через масштабную трансформацию, односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден", - сказал глава кабмина.

Он также обратил внимание на то, что прогнозы, предрекавшие глубокое падение экономики РФ из-за санкций, не сбылись. Кроме того, "в прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении валовый внутренний продукт просядет всего на 2%", указал Мишустин.