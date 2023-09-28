В России готовятся к запуску трансграничных расчетов на основе блокчейна

Власти России и Центробанк готовятся к запуску системы трансграничных расчетов на основе блокчейна, цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Выступая на Московском финансовом форуме, глава правительства отметил, что подготовлен пошаговый план для запуска трансграничных расчетов.

«Сейчас работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы, в рамках которого будут проанализированы правовые и технические аспекты», - пояснил он.

По его словам, эта и другие меры дадут новые возможности для привлечения иностранных инвестиций, которые в нынешних условиях могут существенно облегчить движение капитала, пишет ТАСС.

После начала специальной военной операции на Украине западными странами было резко усилено санкционное давление на Россию. В том числе были заморожены российские активы и часть золотовалютных резервов страны, а крупнейшие российские кредитные организации были отключены от международной системы межбанковских расчетов SWIFT.