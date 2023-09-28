Набиуллина ответила на призыв главы ВТБ поменять цель по инфляции

Набиуллина заявила, что нет ничего хуже, чем менять цель по инфляции
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нет ничего хуже, чем в текущих условиях менять цель по инфляции. Такое мнение она высказала, выступая на Московском финансовом форуме в ответ на предложение главы ВТБ Андрея Костина об увеличении таргета по инфляции на 2024 год в условиях сложной экономической ситуации.
"Я не могу не отреагировать на попытки поменять цель по инфляции. Вот хуже всего менять цель по инфляции, тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция. Почему больше 4% - это плохо? Потому что чем выше инфляция, тем больше разброс цен, и тем больше могут вырасти цены. Чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", - сказала она.
При этом Набиуллина заверила, что инфляция в России будет снижаться.
"Инфляция будет снижаться и достигнет нашей цели в 4%", - сказала она.
Глава ВТБ Андрей Костин сказал, что геополитическое напряжение и слом мировой финансовой структуры требуют изменения целепологаний, в частности, увеличения цели по инфляции на 2024 год.
"У нас ряд очень серьезных факторов, вне рыночного, вне экономического <...> плана. Первое - слом мировой финансовой и экономической структуры, провалились все традиционные экономические связи. <...> Второй фактор - у нас гигантские санкции финансовый, промышленный сектор под санкциями, жесточайшие ограничения. У нас специальная военная операция, которая поглощает значительные деньги. И мы живем, и считаем, что можем такими же мерами, как и раньше что-то делать - не получится", - заявил он на пленарной сессии Московского финансового форума.
По мнению Костина, после увеличения таргета в еврозоне на 2024 год, цель по инфляции в России также могла бы быть повышена - с 4% до 6,4%.
В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.