Набиуллина ответила на призыв главы ВТБ поменять цель по инфляции

"Я не могу не отреагировать на попытки поменять цель по инфляции. Вот хуже всего менять цель по инфляции, тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция. Почему больше 4% - это плохо? Потому что чем выше инфляция, тем больше разброс цен, и тем больше могут вырасти цены. Чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", - сказала она.