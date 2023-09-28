Китай отменил запрет на поставки российской свинины
В Россельхознадзоре заявили, что Китай отменил ограничения на поставки российской свинины, действовавшие с 2008 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что ограничения, установленные Министерством сельского хозяйства Китая в объявлении номер 125 от 2008 года, больше не применяются.
Инспекционные и карантинные требования к российской свинине, поставляемой в Китай, позже будут сформулированы отдельно.
В Россельхознадзоре отметили, что в течение десяти лет, с 2013 года, Россия проводила масштабную работу, чтобы обеспечить допуск российской свиноводческой продукции на рынок Китая.
Работа включала переговоры, организацию визитов представителей Китая в Россию, чтобы они могли ознакомиться с инструментами государственного надзора за безопасностью свинины, работу по профилактике, диагностике и предотвращению африканской чумы свиней.
В мае 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что российские производители «мечтают» о поставках свинины в Китай. Она подчеркивала, что предприятия РФ готовы к проверкам со стороны КНР.