Китай отменил запрет на поставки российской свинины

В Россельхознадзоре заявили, что Китай отменил ограничения на поставки российской свинины, действовавшие с 2008 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

© Unsplash

В Россельхознадзоре подчеркнули, что ограничения, установленные Министерством сельского хозяйства Китая в объявлении номер 125 от 2008 года, больше не применяются.

Инспекционные и карантинные требования к российской свинине, поставляемой в Китай, позже будут сформулированы отдельно.

В Россельхознадзоре отметили, что в течение десяти лет, с 2013 года, Россия проводила масштабную работу, чтобы обеспечить допуск российской свиноводческой продукции на рынок Китая.

Работа включала переговоры, организацию визитов представителей Китая в Россию, чтобы они могли ознакомиться с инструментами государственного надзора за безопасностью свинины, работу по профилактике, диагностике и предотвращению африканской чумы свиней.