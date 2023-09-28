Силуанов спрогнозировал дефицит федерального бюджета в 2023 году
Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума рассказал, каким будет дефицит федерального бюджета в 2023 году. По его словам, он не превысит 2% ВВП, передает ТАСС.
По словам Силуанова, нефтегазовые и ненефтегазовые доходы превышают плановые назначения, параметры и расходы.
Как уточнил он, есть вероятность, что дефицит федерального бюджета будет ниже 2% ВВП. Министр отметил, что ситуация будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период.
Он выразил уверенность в том, что дефицит не превысит плановые параметры.
Дефицит федерального бюджета России в 2024 году составит 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, в 2025 году - 830 млрд рублей (0,4% ВВП), в 2026 году - 1,536 трлн рублей (0,8% ВВП), следует из данных Минфина.
Ранее в ведомстве заявили о сокращении нефтегазовых доходов в первом полугодии 2023 года на 47% к аналогичному периоду предыдущего, до 3,38 трлн руб. Там пояснили, что это обусловлено высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, а также падением цен и объемов экспорта природного газа.