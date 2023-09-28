ЦБ озвучил результаты стресс-тестирования банков

Зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России, рассказала о результатах стресс-тестирования кредитных организаций. Она заявила, что они продемонстрировали устойчивость сектора в условиях реализации консервативного сценария, передает «Интерфакс».

Тестирования проводились по методу bottom-up (банки делают расчеты на основе стресс-сценария ЦБ и направляют ему результаты) и по методу top-down (стресс-тест проводится регулятором также по сценарию ЦБ), уточнила Полякова.

По ее словам, есть несколько игроков, которые будут испытывать трудности с достаточностью капитала. Вместе с тем, как указала зампред регулятора, эти трудности могут возникнуть «совсем у небольшого количества банков».

Она обратила внимание на то, что в стресс-тестировании участвуют банки из топ-30.

Полякова указала на наличие инструментов, которые активно используются и обрабатываются с банками.

«Это планы восстановления финансовой устойчивости. Они тоже содержат элементы стресс-тестирования достаточно серьезные», - добавила она.