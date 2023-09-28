ЦБ озвучил результаты стресс-тестирования банков

ЦБ провел стресс-тестирование банков
Зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России, рассказала о результатах стресс-тестирования кредитных организаций. Она заявила, что они продемонстрировали устойчивость сектора в условиях реализации консервативного сценария, передает «Интерфакс».
Тестирования проводились по методу bottom-up (банки делают расчеты на основе стресс-сценария ЦБ и направляют ему результаты) и по методу top-down (стресс-тест проводится регулятором также по сценарию ЦБ), уточнила Полякова.
По ее словам, есть несколько игроков, которые будут испытывать трудности с достаточностью капитала. Вместе с тем, как указала зампред регулятора, эти трудности могут возникнуть «совсем у небольшого количества банков».
Она обратила внимание на то, что в стресс-тестировании участвуют банки из топ-30.
Полякова указала на наличие инструментов, которые активно используются и обрабатываются с банками.
«Это планы восстановления финансовой устойчивости. Они тоже содержат элементы стресс-тестирования достаточно серьезные», - добавила она.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков «Эксперт РА» сообщила, что прогнозы результатов работы российских банков в 2023 году становятся все более оптимистичными. Специалисты прогнозируют прибыль сектора по итогам года более чем в 3 трлн руб., что на треть превышает рекорд двухлетней давности.