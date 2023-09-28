Бизнес недружественных стран призвали не выпускать из России

Бизнес иностранцев из недружественных государств не следует выпускать из России, чтобы в случае конфискации за рубежом российских активов можно было забрать эти компании в качестве ответной меры, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит РИА Новости.

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По словам Костина, на пути уходящих из страны компаний, бизнес которых пытаются приобрести россияне, «совершенно оправдано стоит Центральный банк».

«Когда они примут решение о том, чтобы направить все наши деньги на Украину, мы заберем их и тогда проведем аукционы», — объяснил он свою в отношении активов недружественных стран.

Идея конфискации замороженных российских активов неоднократно озвучивалась в США и странах Евросоюза. В частности, спецпредставитель американского президента по вопросам восстановления страны Пенни Прицкер высказалась о том, что они должны быть использованы для восстановления Украины, отметив, что вопрос сейчас решается с юридической точки зрения. В свою очередь профессор Ларри Трайб заявил, что президент США Джо Байден имеет право отдать Украине замороженные активы России по закону о чрезвычайных международных экономических полномочиях от 1977 года.