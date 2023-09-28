ЦБ дал оценку стресс-тесту банковского сектора

Результаты проведенного недавно Банком России стресс-теста банковского сектора «вполне неплохие». Об этом заявила зампред Центробанка Ольга Полякова.

Она пояснила, что тест проводили по методам bottom-up и top-down. Российский банковский сектор «выдерживает достаточно, так скажем, сценарии консервативные», уточнила Полякова.

При этом есть несколько игроков, которые «будут испытывать трудности с достаточностью капитала».

«У нас есть конкретный инструмент, который мы сейчас активно используем и с банками отрабатываем. Это план восстановления финансовой устойчивости. Он содержит тоже элемент стресс-тестирования достаточно серьезный», — подчеркнула зампред ЦБ.

Она добавила, что у банков есть план мероприятий для восстановления финансовой устойчивости. А системно значимые финансовые организации сейчас проходят процедуру согласования этих планов с регулятором.