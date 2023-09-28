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ЦБ дал прогноз по будущему российской экономики

Российский Центробанк представил альтернативные сценарии развития экономик и дал прогноз насчет российской экономики. Об этом говорится в обновленном проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов». Документ опубликован на сайте регулятора.

ЦБ дал прогноз по будущему российской экономики
© РИА Новости

ЦБ описал несколько сценариев. «Усиление фрагментации» предполагает дальнейшее усиление процесса разделения стран на блоки на фоне роста геополитической напряженности.

«Возможное дальнейшее усиление фрагментации будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке», — говорится в сообщении.

В этом случае санкционное давление на российскую экономику может стать еще сильнее. Как следствие, инфляция в случае реализации сценария «Усиление фрагментации» в 2024 году составит 5-7 процентов.

Альтернативный сценарий «Рисковый» предполагает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что заставляет центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику. «Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов», — указал регулятор и предупредил, что в этом случае может разразиться мировой кризис, сопоставимый по масштабам с тем, что произошел в 2007-2008 годах.

В этом случае российская экономика сможет перейти к восстановительному росту только в 2026-м, а возвращение к сбалансированному росту «произойдет за пределами прогнозного периода».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила эффективность повышения ставки для поддержки рубля. По ее словам, при сохранении ставки в 7,5-8,5 процента рубль был бы гораздо слабее.

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