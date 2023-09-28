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На Украине раскрыли объем внешнего финансирования страны в 2023 году

Объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минфин страны.

На Украине раскрыли объем внешнего финансирования страны в 2023 году
© РИА Новости

По данным агентства, из этих средств 14,7 миллиардов долларов Украине выделил Евросоюз, 9,8 миллиарда долларов — гранты от США и еще 3,6 миллиарда долларов было получено от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования.

Ранее Минфин Украины сообщал, что госдолг страны в августе вырос на миллиард долларов, достигнув почти 134 миллиардов долларов.

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