На Украине раскрыли объем внешнего финансирования страны в 2023 году

Объем внешнего финансирования Украины в 2023 году составил 32,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минфин страны.

По данным агентства, из этих средств 14,7 миллиардов долларов Украине выделил Евросоюз, 9,8 миллиарда долларов — гранты от США и еще 3,6 миллиарда долларов было получено от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования.