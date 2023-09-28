$97.00+0.50102.10+0.12

Названы выигравшие от сокращения добычи нефти страны

Рост мировых цен на нефть во многом компенсировал сокращение объемов продаж со стороны крупнейших экспортеров сырья — Саудовской Аравии и России. Именно эти государства получили наибольшую выгоду от сокращения добычи в рамках стратегии ОПЕК+, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на расчеты аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects (EA).

Названы выигравшие от сокращения добычи нефти страны
© Lenta.ru

Согласно прогнозу экспертов, по итогам третьего квартала доходы Саудовской Аравии от продаж нефти вырастут примерно на 5,7 процента по сравнению с показателем апреля-июня, или почти на 2,6 миллиарда долларов. При этом суточный прирост прибыли составит почти 30 миллионов долларов. В свою очередь, сырьевая прибыль России вырастет в еще большей степени — на 2,8 миллиарда долларов.

После решения властей Саудовской Аравии и России о сокращении нефтедобычи мировые цены на североморскую марку Brent приблизились к концу этого месяца к знаковой отметке в 100 долларов за баррель. В начале утренних торгов 28 сентября на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских поставок сырья в моменте достигала уровня в 97,49 доллара.

Аналогичную динамику за последнее время продемонстрировала и стоимость российской флагманской нефти Urals. К концу сентября стоимость морских поставок сырья из портов Приморск и Новороссийск поднялась до 85-86 долларов за баррель и превысила установленный западными странами предельный уровень на 25-26 долларов.

Рост мировых цен на сырье был во многом обусловлен снижением мировых запасов. Так, в первой половине сентября в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предупредили о наибольшем за последнее десятилетие сокращении нефтяных резервов. По итогам четвертого квартала 2023-го эксперты ожидают снижения глобальных запасов примерно на 3,3 миллиона баррелей в сутки, что рискует стать максимальным с 2007 года падением.

1