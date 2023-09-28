МВФ выступил в поддержку расширения БРИКС

"Что касается БРИКС и НБР, совершенствование и расширение международного сотрудничества, а также укрепление торговых и инвестиционных связей между группами стран, включая, например, БРИКС, - это то, что мы приветствуем и поддерживаем, если они направлены на снижение уровня фрагментации рынка, расширение торговли, снижение инвестиционных затрат, сокращение торговых издержек. Поэтому я думаю, что в конечном итоге, если страны объединяются и это способствует взаимодействию, сотрудничеству между странами, то мы это поддерживаем", - отметила Козак.