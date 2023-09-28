В ЦБ прогнозируют увеличение объема наличных денег

Банк России прогнозирует увеличение объема наличных денег в обращении на 2,5-3 триллиона рублей по итогам 2023 года, следует из проекта «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов».

© Парламентская газета

В Центробанке отметили, что при такой динамике доля наличных денег в общем объеме денежной массы снизится к концу года по сравнению с показателями начала года. Однако прогнозы темпа роста этого показателя все равно превышают значения прошлых лет. При этом в базовом прогнозе ЦБ предполагается постепенное снижение доли наличных денег в общем объеме денежной массы в том числе за счет дальнейшего расширения использования безналичных расчетов. По оценке ЦБ на начало августа, доля безналичных платежей в розничном обороте составляла около 82 процентов.

По состоянию на 1 июля, бумажных денег и монет в стране скопилось на 17,9 триллиона рублей. При этом непосредственно на руках россиян, по данным экспертов, хранилось более 16 триллионов рублей.

Скопление такого количества наличности финансовый аналитик Михаил Беляев называл общим трендом и известным экономическим явлением.

«Когда наступают несколько тревожные для населения времена, появляется тенденция скапливать деньги в наличной форме. Людям кажется, что в случае возникновения каких-то непредвиденных обстоятельств у них будет защитная подушка, позволяющая решить финансовые проблемы», — говорил эксперт «Парламентской газете».

Он также отмечал, что в России есть еще такой специфический фактор, как неполное доверие банковскому сектору.