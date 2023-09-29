Экономист: Россия вернется к накоплению средств в течение пяти лет

Россия сможет вернуться к накоплению средств в Фонд национального благосостояния в течение пяти лет, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на экономиста, член московского отделения «Деловой России» Алексея Хижняка.

По его словам, это произойдет за счет увеличения собственного производства и поступлений от продажи нефти и газа. Высокий экспортный потенциал позволит уменьшить заимствования из ФНБ и вернуться к модели накопления резервов. При этом, по словам эксперта, необходимы стратегический план на пять, 10 и 20 лет и четкая дорожная карта его реализации, с государственным и частным финансированием, без отклонений в связи с «внешними обстоятельствами».

Хижняк напомнил, что впервые за многие годы предусмотрено использование Фонда на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета сверх правила в предельном размере 2,9 трлн рублей в 2023 году и 1,3 трлн рублей в следующем году. Таким образом, в течение переходного периода предусмотрено постепенное сокращение использования средств ФНБ на дополнительные расходы федеральной казны и нормализация бюджетной политики. Это должно оказать содействие обеспечению экономической и финансовой стабильности.

По словам экономиста, резервы у Москвы есть, их пока хватает, а цены на нефть и газ показывают динамику роста, что создает дополнительные новые резервы.